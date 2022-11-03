Двоє екоактивістів, які приклеїли себе до картини «Дівчина з перлиновою сережкою», місяць перебуватимуть за ґратами

Двоє бельгійських екоактивістів, які приклеювали себе до культової картини Яна Вермера "Дівчина з перлиновою сережкою", отримали вирок - місяць за ґратами.

Про це повідомляє Associated Press.

Двох екоактивістів з Бельгії, які минулого тижня приклеїли себе до картини “Дівчина з перлиновою сережкою” під час кліматичної акції протесту, засуджено до місяця арешту. Під час суду прокурори назвали дії екоактивістів такими, що “виходять за межі” прийнятних протестів.

Зазначається, що прокурори просили суд арештувати активістів на два місяці, однак суддя у Гаазі скоротив цей термін до одного місяця.

Ще один підозрюваний активіст постане перед судом вже 4 листопада. Відповідно до нідерландських правил конфіденційності, особи засуджених не розголошуються.

Під час протесту один чоловік приклеїв свою голову до скла, яке захищає шедевр 17-го століття в музеї Мауріцхейса в Гаазі, а інший вилив йому на голову банку густого томатного супу.

Другий чоловік, одягнений у футболку з написом “Just Stop Oil”, потім приклеїв руку до стіни поруч із картиною. Третій чоловік знімав на відео акцію протесту.

Картина не зазнала пошкоджень, але захисне скло, що її покривало, довелося замінити, а протест завдав інших незначних ушкоджень. Через день картину повернули на стіну.

У заяві прокурорів мовиться, що мета активістів, якою б важливою вона не була, не виправдовує задіяних ними методів.

Спершу правоохоронці вимагали, аби активістів засудили до 4-х місяців за ґратами, щоб інші протестувальники зрозуміли: картини висять у музеях для того, аби ними насолоджувались, а не використовували з метою протестів.

Варто зауважити, що подібні акції протесту, під час яких активісти задіяли витвори мистецтва, нещодавно відбулись і в інших країнах Європи.

До прикладу, у Німеччині двоє представників кліматичного руху Letzte Generation облили картопляним пюре картину “Стіжки Сіна” Клода Моне у музеї Барберіні у Потсдамі.

А от у Лондоні екоактивісти з групи Just Stop Oil вилили томатний суп на картину Вінсента Ван Гога “Соняшники” у Національній галереї.