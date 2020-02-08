Двоє колишніх "беркутівців" Сергій Тамтура й Олександр Маринченко, яких раніше у рамках обміну передали на окуповані території, повернулися до Києва.

Про це повідомив адвокат Олександр Горошинський на своїй сторінці в Facebook.

Колишні співробітники спецпідрозділу “Беркут” Олександр Маринченко та Сергій Тамтура повернулися до Києва, після їх обміну в рамках Нормандських домовленостей”, – йдеться в повідомленні.

Горошинський також опублікував відкрите звернення колишніх “беркутівців” до президента Володимира Зеленського, генпрокурора Руслана Рябошапки та голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Маринченко та Тамтура заявляють, що “більше 5 років їх тримали за гратами за злочини, яких вони не вчиняли”.

За їх словами, Святошинський районний суд змінив їм запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт не через обмін.

“Воно було мотивовано тим, що “прокурором не доведено обґрунтованість підозри у вчиненні умисних вбивств і замахів на такі вбивства”, – заявляють вони.

Колишні співробітники спецпідрозділу називають Революцію Гідності “державним переворотом”.

“А частина протестувальників не були мирними – вони були озброєними злочинцями. Вони закидували правоохоронців камінням, катували, палили “коктейлями Молотова”, розстрілювали їх з вогнепальної зброї!” – пишуть вони у зверненні.

Вони також пояснили причини свого повернення до столиці.

“Правда – це причина нашого повернення до Києва. Протягом п’яти років судовий процес був основним джерелом правди про Майдан і повинен продовжитися. Ми і надалі будемо приймати участь у судових засіданнях. Нам нічого приховувати – ми не скоювали злочинів. Ми хочемо відновити чесне ім’я спецпідрозділу “Беркут”. Ми хочемо, щоб по-справжньому винні у вбивствах правоохоронців і протестувальників були покарані. Ми закликаємо Президента України, Генерального прокурора України та депутатів Верховної Ради України негайно скасувати закон про амністію майданівців та забезпечити справедливе та неупереджене розслідування подій 2014 року за участі міжнародних спостерігачів та експертів”, – резюмували Маринченко та Тамтура.