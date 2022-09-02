Оцінивши ситуацію на Запорізькій АЕС, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) дійшла висновку, що найнебезпечніша ситуація спостерігається з фізичною цілісністю станції.

Про це йшлося на брифінгу Рафаель Гроссі, гендиректора МАГАТЕ за результатами візиту на ЗАЕС.

За словами Гроссі, він зміг побачити на власні очі разом зі своєю командою вплив, знаки чи залишки снарядів на будівлях. На його думку, це означає, що “фізична цілісність об’єктів насправді була порушена, і не одноразово, а кілька разів”.

На брифінгу, зокрема йшлося про умови діяльності колективу станції. Гендиректор заявив, що на ЗАЕС “унікальна та безпрецедентна ситуація”, оскільки українська станція “контролюється російськими окупаційними силами”: “Є таке собі співіснування операторів, українців, працівників, безпосередньо службовців, що там працюють, і також присутні російські ядерні експерти та військові”, — сказав голова МАГАТЕ.

Гроссі зауважив, що працівники агенства на постійному зв’язку й у випадку, якщо будуть якісь загрози, організація вживатиме необхідних заходів.

Він також запевнив, що найближчим часом місія оприлюднить повноцінний звіт своєї роботи на Запорізькій АЕС.