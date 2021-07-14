Фотографію із Бастою опублікував захисник Віталій Миколенко.

Також із Бастою сфотографувався нападник збірної Роман Яремчук, автор двох голів на Євро-2020.

Зараз хлопці відпочивають у Туреччині, де і зустріли російського виконавця.

Раніше Яремчук опублікував фото із турецького готелю Maxx Royal Kemer Resort, де він разом із дружиною та сином відпочивають.

У вересні 2017 року стало відомо, що СБУ заборонила виконавцеві в’їзд до України. Крім того, Міністерство культури внесло його до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці за поданням СБУ. Причиною стали його концерти в незаконно анексованому Криму. Однак 31 серпня 2020 року до Мінкульту надійшов лист СБУ щодо зняття заборони в’їзду на територію України та виключення з “чорного списку”.

Нардеп “ЄС” Олексій Гончаренко звертався до СБУ щодо поновлення заборони на в’їзд до України для Басти, але заходів щодо цього вжито не було. Повідомлення про приїзд Басти до України почали з’являтися ще на початку травня.