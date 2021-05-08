Четверо громадян зі Східної Європи, серед яких двоє росіян, визнали себе винними у кібератаках на фінансові установи і фізичних осіб США.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції країни.

Згідно з документами суду, Олександр Гричишкін та Андрій Скворцов з Росії, Олександр Скородумов з Литви та Павло Стассі з Естонії були засновниками та або членами організації, яка надавала послуги “куленепробивного хостингу”.

Група орендувала IP-адреси, сервери і домени для клієнтів-кіберзлочинців, які використовували цю технічну інфраструктуру для поширення шкідливих програм, що використовуються для отримання доступу до комп’ютерів жертв, формування бот-мереж і крадіжки банківських облікових даних для використання в шахрайстві.

Шкідливе ПО, розміщене організацією, включало Zeus, SpyEye, Citadel і Blackhole Exploit Kit, які в період з 2009 по 2015 рік нестримно атакували американські компанії і фінансові установи і заподіяли або намагалися заподіяти збитки в мільйони доларів американським жертвам.

Основна послуга, що надавалася обвинуваченими, полягала в тому, щоб допомогти своїм клієнтам уникнути виявлення правоохоронними органами і безперервно продовжувати свої злочини.

Згідно з судовими матеріалами і заявам, зробленим в зв’язку з визнанням провини, Скворцов відповідав за маркетинг злочинного бізнесу організації і був контактною особою для важливих і незадоволених клієнтів, а Гричишкін був керівником організації і керував її персоналом.

Водночас, Скородумов був одним з провідних системних адміністраторів організації, а іноді і єдиним системним адміністратором. У цій ролі він налаштовував і керував доменами і IP-адресами клієнтів, надавав технічну допомогу, щоб допомогти клієнтам оптимізувати свої шкідливі програми і бот-мережі, а також відстежував і реагував на повідомлення про зловживання. Стассі виконував різні адміністративні завдання для організації.

Кожному підсудному загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.