Двоє підозрюваних учасників "п'яних вечірок" у Києві, де хлопці знущалися з дівчат, вийшли під заставу по 402 тисячі гривень кожен. Їм інкримінували вчинення сексуального насилля та розповсюдження порнографії.

Про це у коментарі “Громадському” розповіла речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова.

Як пише “Громадське”, на волю змогли вийти Ярослав Домбровський та Олег Захаров. Першого підозрюють у розповсюдженні порнографічного контенту, а другого — у сексуальному насиллі.

Раніше суд відправив під варту, проте з правом внесення застави.

Втім, у разі вимоги підозрювані муситимуть прибути до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду, сповіщати про зміну свого місця проживання чи роботи, а також не спілкуватися зі свідками та потерпілими.

Ще одним фігурантом справи є Андрій Ярина. Його правоохоронці називають “організатором”. Ярина отримав підозру в сексуальному насиллі та в розповсюдженні порнографічного контенту. Його відправили під варту без права на заставу.