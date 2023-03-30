Про це у коментарі “Громадському” розповіла речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова.
Як пише “Громадське”, на волю змогли вийти Ярослав Домбровський та Олег Захаров. Першого підозрюють у розповсюдженні порнографічного контенту, а другого — у сексуальному насиллі.
Раніше суд відправив під варту, проте з правом внесення застави.
Втім, у разі вимоги підозрювані муситимуть прибути до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду, сповіщати про зміну свого місця проживання чи роботи, а також не спілкуватися зі свідками та потерпілими.
Ще одним фігурантом справи є Андрій Ярина. Його правоохоронці називають “організатором”. Ярина отримав підозру в сексуальному насиллі та в розповсюдженні порнографічного контенту. Його відправили під варту без права на заставу.
- Згідно з визначенням статті 152 Кримінального кодексу України, зґвалтування – це вчинення дій сексуального характеру, пов‘язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної на те згоди.
- Вечірки та звинувачення у зґвалтуванні на камеру: скандал навколо блогера Андрія Ярини. 31 січня у соцмережах розгорівся скандал: публіка натрапила на контент з Telegram-каналу одного блогера – Андрія Ярини. Він відомий тим, що заробив гроші на схемі з бінансом, відомою як “Крутити Бінанс”. Контент каналу обурив суспільство та викликав бурхливу реакцію, в якій частина висловила бажання, щоб у справу втрутилися правоохоронці, частина забажала самосуду.
- Правоохоронці відкрили провадження щодо організаторів вечірок, під час яких хлопці принижували дівчат та знімали це на відео. Відтак, двом фігурантам справи повідомлено про підозру, ще шести поліціянти вручили повістки.