Двоє підозрюваних у підпалі редакційного автомобіля програми "Схеми: корупція в деталях" були оголошені в розшук.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, якого цитує МВС України.

“Сьогодні вранці працівниками Національної поліції були затримані люди, які організували підпал автомобіля програми “Схеми” “Радіо Свобода”. Після обшуків знайшли відповідні неспростовні докази. Один із них – це житель Луганської області, спільник його – киянин. Ще двоє встановлені і оголошені в розшук”, – зазначив Аваков.

“Слідство буде йти далі, і ми будемо інформувати. Напад на журналістів вважаємо особливим видом злочину, до яких держава має ставитися з особливою ретельністю”, – додав він.

Раніше сьогодні стало відомо, що Національна поліція України затримала жителя Луганської області, який підозрюється в підпалі авто журналістів програми “Схеми”.

Про те, що водієві журналістської програми “Схеми: корупція в деталях” Борису Мазуру вночі спалили автомобіль, повідомлялося 17 серпня. Авто спалили у дворі будинку в Броварах, де живе Мазур.

Під час огляду авто правоохоронцями були виявлені залишки запалювальної суміші на передньому колесі. Поліцейські взяли матеріал на експертизу.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу. Справу кваліфіковано як умисне знищення майна шляхом підпалу.

Журналіст “Схем” Михайло Ткач повідомляв, що за авто і журналістами вели спостереження співробітники охорони президента УДО. В Управлінні державної охорони спростовували цю заяву і запевнили, що не стежили за знімальною групою програми “Схеми”.