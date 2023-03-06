Двоє пілотів ЗСУ прибули в Аризону для тренувань на авіасимуляторах. Про це йдеться в низці американських видань із посиланням на заяви неназваних високопосадовців.

Про це сповіщає “Голос Америки”.

Як повідомляє NBC, представник Міноборони США заявив, що нової інформації про можливість надання Україні американських винищувачів F-16 немає, і підкреслив, що “йдеться про їхнє навчання на їхніх власних літаках, а не про F-16”.

Натомість CNN та NBC відзначили, що ці тренування українців на симуляторах допоможуть Пентагону оцінити, “скільки часу може знадобитися, щоб навчити їх керувати винищувачами F-16”. Зазначено, що це перший такий “ознайомлювальний захід”, що сприятиме діалогу між українським і американським персоналом і дасть можливість спостерігати за тим, як діють ВПС США.

Крім того, як пише NBC, американська влада схвалила приїзд до США ще 10 українських пілотів для подальшого ознайомлення вже цього місяця. Офіційні особи сказали, що пілоти використовуватимуть симулятор, який може імітувати польоти на різних типах літаків, і це не навчальна програма, а, отже, українці не будуть керувати літаками під час перебування у США.

Наголошено, що заступник міністра оборони з політичних питань Колін Кол заявив законодавцям Палати представників, що США не розпочинали жодної підготовки F-16 для українців. За оцінкою Пентагону, навіть для найкоротшого терміну доставлення F-16 і одночасного навчання потрібно 18 місяців.

За словами Кола, немає чіткого рішення щодо того, які літаки Україна могла б отримати. “В остаточному підсумку вони можуть отримати британські Tornado, або (шведські) Gripen, або (французькі) Mirage, й у такому випадку немає сенсу “тренувати їх на F-16”, – пояснив він.