Про це повідомило The Guardian.

Інцидент стався на військовому заводі в Грамші. Охоронці негайно відреагували на трьох громадян.

Під час затримання було поранено двох військових. Під час затримання один зі зловмисників застосував проти охоронців “паралізуючий спрей”. Вони перебувають під наглядом лікарів у Тирані.

Росіян та українця затримано. Ними виявилася двоє чоловіків (росіянин 24 років і українець 25 років) та жінка (33 роки).

Вони намагалися робити світлини на заводі, розташованому за 80 кілометрів від столиці Албанії Тирани. Слідство з’ясовує обставини події. Зазначимо, що Албанія є членом НАТО з 2009 року.

Завод Gramsh спеціалізується на ремонті армійської зброї. Підприємство створено в 1962 році для виробництва автоматів АК-47. Утім після падіння комуністичного режиму в 1990 році припинило виробництво і перейшло на ремонт.