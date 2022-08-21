Про це повідомило The Guardian.
Інцидент стався на військовому заводі в Грамші. Охоронці негайно відреагували на трьох громадян.
Під час затримання було поранено двох військових. Під час затримання один зі зловмисників застосував проти охоронців “паралізуючий спрей”. Вони перебувають під наглядом лікарів у Тирані.
Росіян та українця затримано. Ними виявилася двоє чоловіків (росіянин 24 років і українець 25 років) та жінка (33 роки).
Вони намагалися робити світлини на заводі, розташованому за 80 кілометрів від столиці Албанії Тирани. Слідство з’ясовує обставини події. Зазначимо, що Албанія є членом НАТО з 2009 року.
Завод Gramsh спеціалізується на ремонті армійської зброї. Підприємство створено в 1962 році для виробництва автоматів АК-47. Утім після падіння комуністичного режиму в 1990 році припинило виробництво і перейшло на ремонт.
- В ніч на 21 серпня на околицях російської столиці вибухнув та згорів автомобіль, який належав одному з головних ідеологів “руского міра” та збройного вторгнення в Україну Олександру Дугіну. Внаслідок чого загинула його дочка Дар’я.
- Російська пропагандистка та дочка ідеолога “рашизму” Дар’я Дугіна заявляла, що той, хто відстоює певні ідеї, “має бути готовими за них померти”. Втім, вже 21 серпня ЗМІ та соцмережами стала поширюватися звістка про її загибель. Хто вона така та що відомо про її наративи щодо російсько-української війни.