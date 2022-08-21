В Албанії під час спроби проникнути на військовий завод у центральній частині країни затримано двох росіян та українця. Один з затриманих застосував силу щодо охоронців.

Про це повідомило The Guardian.

Інцидент стався на військовому заводі в Грамші. Охоронці негайно відреагували на трьох громадян.

Під час затримання було поранено двох військових. Під час затримання один зі зловмисників застосував проти охоронців “паралізуючий спрей”. Вони перебувають під наглядом лікарів у Тирані.

Росіян та українця затримано. Ними виявилася двоє чоловіків (росіянин 24 років і українець 25 років) та жінка (33 роки).

Вони намагалися робити світлини на заводі, розташованому за 80 кілометрів від столиці Албанії Тирани. Слідство з’ясовує обставини події. Зазначимо, що Албанія є членом НАТО з 2009 року.