У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВОЗ) підтвердили два випадки коронавірусу серед своїх співробітників.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це перші випадки зараження коронавірусом серед співробітників ВООЗ у Женеві (Швейцарія).

“Співробітники залишили офіс, а потім вдома виявили симптоми. Їх перевірили й підтвердили COVID-19. Тому у нас є два підтверджених випадки”, – заявив представник ВООЗ Крістіан Ліндмайєр.

Він також додав, що в штаб-квартирі ВООЗ працюють близько 2400 співробітників і консультантів, більшість з яких перейшли на віддалену роботу з дому.

Крім того, зазначається, що у Швейцарії зафіксовано понад 2,2 тисячі випадків коронавірусу. Урядом було прийнято ряд заходів, включно з мобілізацією 8 тисяч військовослужбовців для боротьби з поширенням коронавірусу.