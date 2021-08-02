Про це повідомляє НОК України.

Так, до фіналу потрапив Сергій Куліш – він наш представник у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на 50 м з трьох положень.

Варто зазначити, що він срібний призер Олімпійських ігор у Ріо-2016.

Також до фіналу пройшов 20-річний Михайло Кохан – він пройшов кваліфікацію у чоловічому метанні молота. До фіналу потрапляли ті, хто виконав кваліфікаційний норматив (77,50 метра) або ж атлети з 12 найкращими результатами.

Кохан у своїй другій спробі метнув молот на 78,36 метра – автоматична кваліфікація. 20-річний Михайло Кохан став одним з п’яти атлетів, що достроково вийшли до фіналу.

Михайло Кохан. Фото з відкритих джерел

Як пише “Суспільне”, 20-річний Михайло Кохан – наймолодший учасник фіналу Олімпіади у метанні молота. Наступному за віком учаснику уже 26 років.

  • 2 серпня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 22 представника України.