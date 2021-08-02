Двоє українських спортсменів пробилися до фіналу змагань Олімпійських ігор у своїх дисциплінах.

Про це повідомляє НОК України.

Так, до фіналу потрапив Сергій Куліш – він наш представник у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на 50 м з трьох положень.

Варто зазначити, що він срібний призер Олімпійських ігор у Ріо-2016.

Вболіваємо за Сергія Куліша!!!👏🇺🇦🏆 Наш представник у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на 50 м з трьох положень віцечемпіон Олімпійських ігор у Ріо-2016 Сергій Куліш подолав кваліфікацію, тож підтримаймо його у фіналі, який розпочнеться о 10:50.

@tokyo2020 @kulishsergey17 pic.twitter.com/I2TwU9ktWj — НОК України (@OlympicUA) August 2, 2021

Також до фіналу пройшов 20-річний Михайло Кохан – він пройшов кваліфікацію у чоловічому метанні молота. До фіналу потрапляли ті, хто виконав кваліфікаційний норматив (77,50 метра) або ж атлети з 12 найкращими результатами.

Кохан у своїй другій спробі метнув молот на 78,36 метра – автоматична кваліфікація. 20-річний Михайло Кохан став одним з п’яти атлетів, що достроково вийшли до фіналу.

Як пише “Суспільне”, 20-річний Михайло Кохан – наймолодший учасник фіналу Олімпіади у метанні молота. Наступному за віком учаснику уже 26 років.