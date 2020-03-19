Про це повідомила пресслужба конкурсу Global Teacher Prize Ukraine.

“Олександр Жук і Наталя Гладких тепер офіційно одні з кращих вчителів світу. Сьогодні вночі стало відомо, що вони виявилися найкращими з-поміж 36 тисяч учасників та потрапили в ТОП-50 світової премії Global Teacher Prize, претендуючи на $1 000 000”, – йдеться в повідомленні.

Наталя Гладких –педагогиня з Києва, фіналістка премії Global Teacher Prize Ukraine 2017. Вона взяла на себе відповідальність за розробку та реалізацію освітньої програми в школі, у якій навчається 35 підлітків із різними важкими порушеннями розвитку. Вчителька віртуально подорожує з ними, практикує рухову терапію та показує, що жити потрібно повним життям.

Також Наталя є керівницею всіх інклюзивних проєктів ГО “Бачити Серцем”, що допомагає дітям, підліткам і молодим людям з інвалідністю, створюючи умови для їх соціалізації та адаптації в суспільстві.

Олександр Жук –29-річний учитель інформатики Запорізької спеціалізованої школи-інтернату “Джерело”, який став найкращим вчителем України за версією премії Global Teacher Prize Ukraine 2018. Олександр потрапив у ТОП-30 молодших за 30 від “Київ Пост 2018”, а указом президента йому було присвоєно звання “Заслужений вчитель України”. Він вивчив жестову мову, щоб спілкуватися з учнями, і навіть співає з ними пісні жестовою мовою.

Довідка. Global Teacher Prize, яку ще називають “Нобелівською премією для вчителів”— світова щорічна премія вчителів, які зробили видатний внесок у професію. Премія була започаткована арабським мільярдером Санні Варкі у 2014 році. Нагорода складає 1 мільйон доларів.