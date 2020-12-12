Сьогодні, 12 грудня, двоє українських військових отримали поранення на Донбасі.

Про це повідомили у пресслужбі української делегації в Тристоронній контактній групі.

“Сьогодні зранку, 12 грудня, отримали легкі вторинні поранення двоє військовослужбовців однієї з наших механізованих бригад”, йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стан поранених задовільний, їм надана медична допомога, військовослужбовці залишилися в районі оборони.

За попередніми даними евакуації до медичного закладу вони не потребують.

У зв’язку з інцидентом через координаційний механізм введено “режим тиші”. Також направлено письмове повідомлення в СММ ОБСЄ.

Крім того, наглядова група УССЦКК здійснює заходи щодо верифікації події.