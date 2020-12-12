Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі

Про це повідомили у пресслужбі української делегації в Тристоронній контактній групі.
“Сьогодні зранку, 12 грудня, отримали легкі вторинні поранення двоє військовослужбовців однієї з наших механізованих бригад”, йдеться в повідомленні.
Зазначається, що стан поранених задовільний, їм надана медична допомога, військовослужбовці залишилися в районі оборони.
За попередніми даними евакуації до медичного закладу вони не потребують.
У зв’язку з інцидентом через координаційний механізм введено “режим тиші”. Також направлено письмове повідомлення в СММ ОБСЄ.
Крім того, наглядова група УССЦКК здійснює заходи щодо верифікації події.
- 11 листопада в результаті обстрілу російсько-окупаційних військ отримав вогнепальне поранення український військовослужбовець.