Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у Facebook.

“Прямували до Молдови з “поясом гурмана”, – підписала фото пресслужба ДПСУ.

Делікатес двоє чоловіків несли просто на собі під одягом, примотавши металеві банки до тулуба поліетиленовою плівкою. Свої дії українці пояснили тим, що смаколики призначалися для дідуся, який проживає в Молдові.

Після того, як митники виявили ікру, чоловіки відмовилися продовжувати свою подорож та повернулися на територію України.

Червону ікру вилучили представники митної служби Республіки Молдова.