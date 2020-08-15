Двоє громадян України, волонтери громадської організації "Восток SOS" Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв, яких було затримано в Мінську (Білорусь), повернулися на територію нашої країни.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

“Затримані раніше у Білорусі двоє волонтерів громадської організації “Восток SOS”, громадяни України Костянтин Рєуцький та Євген Васильєв, повернулися до України”, – сказано в повідомленні.

Факт повернення українців підтвердив і очільник МЗС Дмитро Кулеба.

“Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику”, – написав він у своєму Twitter.

Напередодні заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що в Білорусі в цілому відпустили на волю п’ятьох громадян України, які були затримані під час протестів. Це Костянтин Рєуцький, Євген Васильєв, Оксана Альошина, Роман Шишко і Павло Чернявський.