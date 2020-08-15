Про це поінформували в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.
“Затримані раніше у Білорусі двоє волонтерів громадської організації “Восток SOS”, громадяни України Костянтин Рєуцький та Євген Васильєв, повернулися до України”, – сказано в повідомленні.
Факт повернення українців підтвердив і очільник МЗС Дмитро Кулеба.
“Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику”, – написав він у своєму Twitter.
Напередодні заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що в Білорусі в цілому відпустили на волю п’ятьох громадян України, які були затримані під час протестів. Це Костянтин Рєуцький, Євген Васильєв, Оксана Альошина, Роман Шишко і Павло Чернявський.
- Раніше стало відомо, що білоруські силовики жорстко затримали в Мінську двох громадян України, волонтерів благодійної організації “Восток SOS” Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва. Їм інкримінували статтю про “масові заворушення”.
- Декілька десятків правозахисних, благодійних та громадських організацій виступили із відкритою заявою на підтримку затриманих у Білорусі волонтерів “Восток SOS” Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.
- Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям поки не відвідувати територію Білорусі до стабілізації там ситуації.