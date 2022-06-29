Протягом всього дня, 28 червня, російські окупанти обстрілювали прикордонні з РФ населені пункти у Сумській області. Не обійшлось без жертв.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, внаслідок інтенсивних обстрілів прикордоння області, загинуло двоє осіб, а ще троє – поранені.

Розпочались обстріли в регіоні після 10 ранку. Окупанти почали обстрілювати Краснопільську громаду та окремі населені пункти Великописарівської громади.

З авіації окупанти випустили близько 20 ракет по Краснопільській та Миропільській громадах. Обстріли здійснювали з гелікоптерів з території РФ.

Після 11:00 здійснили обстріл Краснопільської громади з РСЗВ “Град”: загалом зафіксовано 30 “прильотів”.

З опівдня, знову ж таки Краснопільську громаду, росіяни обстріли з САУ: зафіксовано близько 50 артилерійських пострілів.

Окрім цього, вогонь вели з кулеметів та станкового гранатомета.

Близько 14:00 знову здійснили артилерійський обстріл Краснопільської громади: зафіксовано близько 30 “прильотів”.

Після 18:00 росіяни завдали 40, а згодом ще 12 ударів з РСЗВ по всіх населених пунктах громади.

Після опівдня на одне із сіл Великописарівської громади окупанти скинули вибуховий пристрій з безпілотника. Вдруге вибуховий пристрій на село було скинуто після 20:00.