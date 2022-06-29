Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, внаслідок інтенсивних обстрілів прикордоння області, загинуло двоє осіб, а ще троє – поранені.
Розпочались обстріли в регіоні після 10 ранку. Окупанти почали обстрілювати Краснопільську громаду та окремі населені пункти Великописарівської громади.
З авіації окупанти випустили близько 20 ракет по Краснопільській та Миропільській громадах. Обстріли здійснювали з гелікоптерів з території РФ.
Після 11:00 здійснили обстріл Краснопільської громади з РСЗВ “Град”: загалом зафіксовано 30 “прильотів”.
З опівдня, знову ж таки Краснопільську громаду, росіяни обстріли з САУ: зафіксовано близько 50 артилерійських пострілів.
Окрім цього, вогонь вели з кулеметів та станкового гранатомета.
Близько 14:00 знову здійснили артилерійський обстріл Краснопільської громади: зафіксовано близько 30 “прильотів”.
Після 18:00 росіяни завдали 40, а згодом ще 12 ударів з РСЗВ по всіх населених пунктах громади.
Після опівдня на одне із сіл Великописарівської громади окупанти скинули вибуховий пристрій з безпілотника. Вдруге вибуховий пристрій на село було скинуто після 20:00.
- Нагадаємо, 28 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Одна з ракет влучила у СТО, під завалами якого знайшли тіла двох загиблих.
- Також вранці, 29 червня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. У місті пролунало декілька вибухів. Зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку.