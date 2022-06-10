Протягом минулої доби, 9 червня, російські окупанти знову обстрілювали Харківську область. Унаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені серед мирного населення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, протягом 9 червня російські окупанти обстрілювали Харків та область з артилерії та РСЗВ.

Під обстрілами опинилися Шевченківський район Харкова, а також Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Богодухівський райони області.

“Пошкоджено будинки, склади, об’єкти інфраструктури. Горіли хвойні ліси та лісосмуги. Протягом доби двоє цивільних загинули, 15 поранені”, – наголосив Синєгубов.

Він уточнив, що у смт Печеніги поранення отримали 6 осіб, їх ушпиталили, а одна людина загинула. Ще двоє поранених – у смт Мала Данилівка, а у Золочеві – 5 поранених та один загиблий. Ще один поранений у Вишневому. Також у с. Грушуваха поранення отримав 12-річний хлопчик: його ушпиталили.

“На лінії зіткнення просування ворога не було. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні. На Ізюмщині ворог поповнює запаси та перегруповує сили. Наші захисники продовжують завдавати окупантам відчутних втрат у живій силі і техніці. Україна переможе!”, – резюмував очільник Харківщини.