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Двоє загиблих та десять поранених: наслідки нічного російського обстрілу Сумщини

Вночі 24 березня російські окупаційні війська здійснили масований обстріл території Сумщини з різних видів зброї. Є загиблі та поранені.

П’ятниця, 24 березня 2023, 11:17
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Про це повідомили у Сумській ОВА.

За даними відомства, під ворожими обстрілами опинились території Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищної громад.

У Білопільській громаді окупанти масовано обстріляли Білопілля. По місту було завдано авіаційний удар. Окрім цього, його обстріляли з РСЗВ “Град” (80 “прильотів”) та ствольної артилерії (20 “прильотів”).

Як наслідок – у Білопіллі загинуло двоє осіб, ще дев’ятеро зазнали поранень.

Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток.

У Ворожбянській громаді під обстрілом росіян опинилось місто Ворожба: здійснено обстріл з РСЗВ внаслідок якого пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду. Травмовано 1 людину.

У Річківській громаді росіяни завдали авіаудару та удар БПЛА по селу Вири.Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю. Зруйновано будівлю школи.

По селу Річки здійснено артилерійський обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та будівлю гімназії.

У Миколаївській селищній громаді окупанти завдали авіаційний удар по агрофірмі. Пошкоджено виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка.

Також вночі був обстріл Новослобідської громади. Обійшлось без жертв та наслідків.

Теги: вбивство цивільних, злочини росіян, обстріли міст, обстріли Сумщини, Сумська область, Сумська ОВА

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