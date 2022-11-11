Про це повідомили мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За даними Сєнкевича, цієї ночі росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва ракетами. Одна з них поцілила у п’ятиповерховий житловий будинок.
Як наслідок – будинок зруйновано від 1 до 5 поверху.
Станом на 7:30 ранку відомо, що внаслідок удару загинуло двоє осіб та ще двоє травмовані.
На місці працюють надзвичайники, які продовжують пошуково-рятувальну операцію.
Цю ж інформацію підтвердив і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Він зауважив, що окупанти намагаються помститись українським воїнам, тому обстріляли ракетами житловий квартал Миколаєва.
Кім також підтвердив, що внаслідок обстрілу є двоє загиблих та двоє поранених.
- Вночі 11 листопада російські окупанти обстріляли Вінницьку область. Було завдано удару по одному з критичних об’єктів інфраструктури регіону.