У ніч на 11 листопада російські окупанти обстріляли Миколаїв. Одна з ворожих ракет поцілила у 5-поверхівку. Є жертви.

Про це повідомили мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За даними Сєнкевича, цієї ночі росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва ракетами. Одна з них поцілила у п’ятиповерховий житловий будинок.

Як наслідок – будинок зруйновано від 1 до 5 поверху.

Станом на 7:30 ранку відомо, що внаслідок удару загинуло двоє осіб та ще двоє травмовані.

На місці працюють надзвичайники, які продовжують пошуково-рятувальну операцію.

Цю ж інформацію підтвердив і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зауважив, що окупанти намагаються помститись українським воїнам, тому обстріляли ракетами житловий квартал Миколаєва.

Кім також підтвердив, що внаслідок обстрілу є двоє загиблих та двоє поранених.