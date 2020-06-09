До роботи Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації в Донецькій і Луганській областях вперше у складі української делегації залучені представники ОРДЛО.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Сьогодні зранку у форматі відеоконференції розпочався черговий раунд консультацій у робочій групі з політичних питань ТКГ, до якої уперше у складі української делегації залучені представники тимчасово окупованих Російською Федерацією районів Донецької та Луганської областей України.

Зазначається, що залучення представників ОРДЛО відбувається з метою реалізації положень Комплексу заходів щодо виконання Мінських домовленостей, зокрема пункту 9, пунктів 11-12, якими передбачено проведення консультацій з представниками ОРДЛО стосовно параметрів політичного врегулювання та змін до законодавства.

На сьогоднішньому засіданні Донеччину представляють відомі журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш, які у 2014 році були змушені залишити Донецьк.

Луганську область представляє юрист, голова Міжнародної громадської організації “Луганське земляцтво” Вадим Горан. Також для участі в роботі ТКГ від окремих районів Луганської області заявлено відомого лікаря Костянтина Лібстера.