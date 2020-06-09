Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Сьогодні зранку у форматі відеоконференції розпочався черговий раунд консультацій у робочій групі з політичних питань ТКГ, до якої уперше у складі української делегації залучені представники тимчасово окупованих Російською Федерацією районів Донецької та Луганської областей України.
Зазначається, що залучення представників ОРДЛО відбувається з метою реалізації положень Комплексу заходів щодо виконання Мінських домовленостей, зокрема пункту 9, пунктів 11-12, якими передбачено проведення консультацій з представниками ОРДЛО стосовно параметрів політичного врегулювання та змін до законодавства.
На сьогоднішньому засіданні Донеччину представляють відомі журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш, які у 2014 році були змушені залишити Донецьк.
Луганську область представляє юрист, голова Міжнародної громадської організації “Луганське земляцтво” Вадим Горан. Також для участі в роботі ТКГ від окремих районів Луганської області заявлено відомого лікаря Костянтина Лібстера.
- Нагадаємо, раніше в Мережі з’явився узгоджений у Мінську документ про створення “консультативної ради” з представниками ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей). Відповідно до зазначеного документа, новоствореним органом фактично зафіксується суб’єктність ОРДЛО, а Росія виступатиме в статусі гаранта-спостерігача, нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Він був підписаний керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та представник України в Тристоронньої контактній групі Леонідом Кучмою.
- Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевняв, що консультативна рада в ТКГ, у складі якої будуть представники ОРДЛО, виконуватиме виключно дорадчі функції.
- Він також розповів, хто зможе представляти Донбас в “консультативній раді” в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську.