У Подільському районі Києва в орендованій квартирі були знайдені тіла двох дівчат.

Про це поінформували в прес-службі столичної поліції.

Квартира знаходиться в одному з будинків по вулиці Кирилівській.

Тіла дівчат знайшла господиня, котра здавала житло в оренду.

“Сьогодні о 16:20 (4 січня, – ред.) до Подільського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що у приміщенні власної квартири, яку вона здавала в оренду на свята, виявила два бездиханні тіла жіночої статі”, – сказано в повідомленні.

На місці події працювали слідчо-оперативна група територіального і головного управлінь поліції і судово-медичний експерт.

Особи загиблих встановлено: це киянки 2000 і 2003 років народження. Для встановлення остаточної причини смерті тіла будуть направлені на судово-медичну експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За даними видання “Інформатор”, господиня квартири, що знаходиться за адресою вулиця Кирилівська, 127, прийшла приймати житло у орендарів і знайшла в шафі два тіла.

Дівчата вважалися зниклими безвісти з 2 січня. Одна з них неповнолітня. Видання стверджує, що їхні тіла були зв’язані і всі порізані гострим предметом.

Жуткое двойное убийство в Киеве: зарезанными оказались пропавшие девушки Опубліковано Информатор Киев Субота, 4 січня 2020 р.

Однією з убитих, попередньо, є дівчина, яка і орендувала квартиру з хлопцем. Останнього на місці не було.

Власниця здавала квартиру подобово. Востаннє її орендували хлопець і дівчина 31 грудня. Мешканці повинні були здати житло 4 січня.

Коли ж господиня повернулася в квартиру, то побачила на балконі в шафі два трупа. Ноги загиблої були замотані скотчем.