Двох бойовиків терористичної організації "ЛНР", яких взяли у полон українські військові, засудили до довготривалого ув'язнення. Вони проведуть за ґратами до 9 та 10 років.

Про це повідомила Луганська обласна прокуратура.

Одним із засуджених є житель Брянки, який вів вогонь по позиціях українських військових та облаштовував ворожі укріплення. Бойовик вступив до лав “4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР” у квітні 2019 року. Його вдалося взяти у полон у жовтні 2022 року під Лисичанськом.

Він служив у населених пунктах Фрунзе та Донецький, а також за місцем дислокації підрозділу – в Алчевську. Стрільцю призначено 9 років ув’язнення.

Другий засуджений служив у складі “1-ї мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР”. Житель Лутугинського району брав участь у наступах на українські позиції та був двічі поранений.

Він ще у 2014 році пішов служити “старшим помічником командира мінометного розрахунку” до батальйону “Зоря”. Пізніше він воював на посаді кулеметника у складі “1-ї мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР” з місцем дислокації у селищі Мирне.

Бойовик у квітні 2022 року став добровольцем окупаційних формувань РФ та брав участь у наступі на Новотошківку та Лисичанськ, де і зазнав поранення. Після лікування продовжив бойову діяльність на Бахмутському напрямку.

Чоловік потрапив у полон українських військових у вересні 2022 року. Йому призначено покарання у вигляді 10 років ув’язнення.

Суд визнав громадян України винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).