Військово-повітряні сили США наказали відсторонити від служби двох командирів з підрозділу Національної гвардії, де служив підозрюваний у "зливі" секретних документів Пентагону Джек Тейшейра.

Про це сповіщає Reuters.

За словами речника ВПС США, від виконання обов’язків відсторонено командувача операції і командира загону 102-го розвідувального крила, де служив Тейшейра. ВПС не надали імен командирів.

“Оперативний командир ескадрильї Національної гвардії штату і чинний адміністративний командир федеральних замовлень відсторонені від виконання своїх обов’язків до кінця розслідування, яке знаходиться під головуванням генерального інспектора ВПС”, – сказав речник.

До того ж, департамент ВПС тимчасово позбавив їх вільного доступу до засекречених даних.

ДОВІДКОВО. У Twitter та Telegram з’явилися секретні документи із детальним описом планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Одразу ж після витоку Пентагон розпочав розслідування.

Тоді військові заявили, що опубліковані документи, ймовірно, були дещо змінені в окремих частинах. Зокрема, у документах змінились дані щодо втрат. Так, з українського боку описано вищу кількість полеглих бійців, тоді як з боку РФ – кількість занижено у десять разів. Тому, припускається, що зміни свідчать про спробу дезінформації з боку Росії.

За даними української розвідки, серед “злитих” секретних документів про український контрнаступ присутні сфабриковані Росією цифри з відкритих джерел.

Водночас у Сполучених Штатах вважають, що до витоку секретних американських військових документів щодо підготовки до весняного контрнаступу України причетна Росія.

Нагадаємо, що документи підтверджують те, що американська розвідка на найвищому рівні проникла в російські військові відомства і може отримувати інформацію стосовно щоденних рішень по Україні.

Фахівці Інституту вивчення війни зауважили, що у Росії до цієї новини поставились з тривогою та страхом.

Деякі офіційні особи США переконані, що організатором “зливу” є хтось зі Сполучених Штатів. Однак, як заявили офіційні особи США, розслідування перебуває на початковій стадії, і ті, хто його проводять, не виключають варіанта, що за витоком даних стоять “проросійські сили”.

Водночас 13 квітня у матеріалі The Washington Post йшлося, що до витоку секретних документів США таки може бути причетним молодий співробітник військової бази, який опублікував таємні дані, оскільки вважав, що “уряд приховує правду від народу”.

13 квітня ФБР затримало 21-річного Джека Тейшейру — військовослужбовця Національної гвардії США, за підозрою у причетності до витоку секретних даних Міністерства оборони США.