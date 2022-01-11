Двоє поліціянтів Лос-Анджелеса були звільнені після того, як вони вирішили переслідувати Снорлакса в Pokemon GO замість того, щоб допомогти зупинити пограбування в місцевому торговому центрі.

Про це йдеться на сторінці IGN у Twitter.

Two Los Angeles police officers were fired after they chose to chase a Snorlax in Pokemon GO instead of helping stop a robbery in progress at a local mall. https://t.co/mJIQi9Gn3y pic.twitter.com/Zox7oQvaVu — IGN (@IGN) January 11, 2022

Суд у Каліфорнії (США) відхилив апеляцію про відновлення на роботі двох офіцерів поліції Лос-Анджелеса, яких було звільнено у 2017 році за гру в Pokemon GO при виконанні службових обов’язків.

Відеокамера поліційної машини зафіксувала, як офіцери Луїс Лозано та Ерік Мітчелл перебували поруч із пограбуванням. На місце злочину прибули інші офіцери та викликали підкріплення, проте Лозано та Мітчелл проігнорували виклик та залишили район.

Коли пізніше їх запитали, чому вони не відповіли на виклик, офіцери зазначили, що перебували в галасливому місці та не змогли почути радіо. Керівництво Лозано та Мітчелла скептично поставилося до їхнього пояснення та перевірило відеореєстратор, який пролив світло на інцидент.

Згідно з судовими документами, незабаром після того, як офіцери залишили місце пограбування, було чутно, як вони обговорювали гру Pokemon GO, зокрема покемона Снорлакса, і найкращий спосіб його затримання.

Під час очної ставки офіцери заперечували гру в Pokemon GO. Вони намагалися подати апеляцію на підставі того, що записи в автомобілі не призначалися для спостереження за “особистими розмовами” офіцерів, але суддя відхилив апеляцію.