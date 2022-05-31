Про це повідомив Офіс Генпрокурора.
Прокуратура просила покарати окупантів по 12 років позбавлення волі. Вони аргументували тим, що злочин було скоєно за попередньою змовою групою осіб.
Адвокати обвинувачуваних запрошували термін покарання розміром вісім років позбавлення волі. Російські військові повністю визнали провину в скоєному, тому захисна сторона посилалася на їхнє каяття та те, що вони діяли під тиском свого керівництва.
Суд врахував визнану провину Олександра Бобикина та Олександра Іванова як пом’якшувальну обставину. Проте колегія суддів відхилила аргумент захисників про скоєння злочину під тиском, оскільки військові мають право відмовитися від виконання злочинного наказу.
Двоє росіян 24 лютого у складі 200-ї окремої мотострілецької бригади обстрілювали з артилерії Харківську область. Вони вели вогонь з території Бєлгородської області Росії. Окупанти зруйнували об’єкти інфраструктури й житлові будинки в Козачій Лопані Харківського району. Також вони знищили навчальний заклад Дергачівської міської ради, після чого перетнули держкордон і вели вогонь по області.
Під час засідання росіяни заявляли, що “не знали, куди саме стріляють”. Про місця ураження вони дізналися під час слідства.
- Нагадаємо, російського військового Вадима Шишимаріна визнали винним в умисному вбивстві мирного жителя Сумської області. Солом’янський районний суд Києва врахував порушення законів та звичаїв війни, засудивши чоловіка до довічного ув’язнення.
- Амбасадорка України в США Оксана Маркарова закликала не називати російського військового Вадима Шишимаріна “розгубленим, нещасним хлопчиком”. Вона зауважила, що солдат РФ — вбивця, який прийшов до України знищувати її громадян.