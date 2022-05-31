Двох росіян Олександра Бобикина та Олександра Іванова визнали винними в обстрілах Харківської області. За порушення законів та звичаїв війни їм присудили 11 років та 6 місяців в'язниці.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Прокуратура просила покарати окупантів по 12 років позбавлення волі. Вони аргументували тим, що злочин було скоєно за попередньою змовою групою осіб.

Адвокати обвинувачуваних запрошували термін покарання розміром вісім років позбавлення волі. Російські військові повністю визнали провину в скоєному, тому захисна сторона посилалася на їхнє каяття та те, що вони діяли під тиском свого керівництва.