Про це повідомляє Фельдман екопарк.
З початку широкомасштабного вторгнення двоє співробітників залишилися в екопарку та допомагали. Вони зникли 7 березня. Тоді їх довго шукали разом з правоохоронцями, але не вдалося.
Минулого дня стало відомо, що їхні тіла знайшли. Двох співробітників розстріляли вороги, а тіла забарикадували у підсобному приміщенні. Їх вбили, коли вони прийшли нагодувати тварин.
5 квітня засновник екопарку Олександр Фельдман заявив, що фактично екопарк знищено. Через масовані обстріли тварин планували приспати, бо не було можливості їх перевезти. Проте згодом їх вдалося евакуювати в безпечні місця.
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