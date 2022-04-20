Двох співробітників Фельдман Екопарку, який знаходиться у Харківській області, знайшли мертвими. Чоловіків, яких з березня вважали безвісти зниклими, розстріляли російські окупанти.

Про це повідомляє Фельдман екопарк.

З початку широкомасштабного вторгнення двоє співробітників залишилися в екопарку та допомагали. Вони зникли 7 березня. Тоді їх довго шукали разом з правоохоронцями, але не вдалося.

Минулого дня стало відомо, що їхні тіла знайшли. Двох співробітників розстріляли вороги, а тіла забарикадували у підсобному приміщенні. Їх вбили, коли вони прийшли нагодувати тварин.

5 квітня засновник екопарку Олександр Фельдман заявив, що фактично екопарк знищено. Через масовані обстріли тварин планували приспати, бо не було можливості їх перевезти. Проте згодом їх вдалося евакуювати в безпечні місця.