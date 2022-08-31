Про це повідомило Die Zeit.

Видання стверджує, що у звіті про безпеку постачання до Німеччини знайдено невідповідності. Вони стосувалися внутрішніх документів щодо “Північного потоку – 2” та рівня заповнення газових сховищ. Дані викрили кілька довірених осіб віцеканцлера та міністр економіки ФРН Роберт Хабек.

У документах аргументація відображала позицію не німецького уряду, а Росії. До Федерального відомства з охорони конституції Німеччини (BfV) вже звернулися з проханням розглянути їх підозри.