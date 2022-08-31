Про це повідомило Die Zeit.
Видання стверджує, що у звіті про безпеку постачання до Німеччини знайдено невідповідності. Вони стосувалися внутрішніх документів щодо “Північного потоку – 2” та рівня заповнення газових сховищ. Дані викрили кілька довірених осіб віцеканцлера та міністр економіки ФРН Роберт Хабек.
У документах аргументація відображала позицію не німецького уряду, а Росії. До Федерального відомства з охорони конституції Німеччини (BfV) вже звернулися з проханням розглянути їх підозри.
Якщо інформація про співпрацю з РФ підтвердиться, то в країні спалахне політичний скандал. В іншому випадку це відчутно вплине на репутацію Роберта Хабека.
- Франція та Німеччина направили лист, де запропонували не забороняти росіянам в’їжджати до ЄС по туристичних візах. Країни аргументують тим, що громадяни РФ можуть тільки згуртуватися проти Заходу.
- Німецький та французський уряди запропонували ЄС поширювати незалежну інформацію всередині Росії. Завдяки курсам медіаграмотності країни мають намір протидіяти кремлівській пропаганді.
- Російська компанія “Газпром” скоротить постачання блакитного топлива французькій компанії “Engie SA”з 31 серпня. Причина, за даними РФ – “розбіжність контрактів”.
- Франція звинуватила Російську Федерацію у використанні енергопостачання як “зброї для війни”, оскільки “Газпром” скоротив постачання до одного з основних комунальних підприємств і підготувався зупинити потік головного трубопроводу до Німеччини.