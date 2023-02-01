Правоохоронці відкрили провадження щодо організаторів вечірок, під час яких хлопці принижували дівчат та знімали це на відео. Відтак, двом фігурантам справи повідомлено про підозру, ще 6 поліціянти вручили повістки.

Про це інформує “Суспільне” з посиланням на Нацполіцію.

Вранці 1 лютого Нацполіція оголосила про проведення обшуків в організаторів вечірок: “Як тільки в Інтернет-мережі з’явилася фото та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат, правоохоронці відразу розпочали відпрацювання”. Тоді зазначалося, що правоохоронці вже почали встановлювати фігурантів, місця їхнього перебування та розпочали кримінальне провадження.

Пізніше правоохоронці повідомили у коментарі “Суспільному” про підозру двом фігурантам справи про організацію у Києві вечірок, під час яких молоді люди напивалися, а потім принижували дівчат. Ще шістьом вручили повістки до військкомату.

Зазначимо, що 31 січня у соцмережах розгорівся скандал: публіка натрапила на контент з Telegram-каналу одного блогера – Андрія Ярини. Він відомий тим, що заробив гроші на схемі з бінансом, відомою як “Крутити Бінанс”. Контент каналу обурив суспільство та викликав бурхливу реакцію, в якій частина висловила бажання, щоб у справу втрутилися правоохоронці, частина забажала самосуду.

На відео та фото є зокрема Андрій з групою друзів, віком близько 20 років, а також молоді дівчата. Хлопці організовували на квартирі вечірки, де зловживали міцний алкоголь до стану тяжкого отруєння – навіть втрати свідомості. Опісля Андрій з друзями знімали їх на камеру чи робили фото.

Припускають, що дівчат з метою зробити ще безпораднішими “накачували” наркотиками чи транквілізаторами, стрімлячи з вечірки та розміщуючи записи в Telegram й Instagram. Хлопці, користуючись безпорадним станом дівчат, оголювали їх, знімали на камеру їхні статеві органи, обурювалися волоссям в районі піхви і проникали у статеві органи дівчат без вираженої згоди з їхнього боку.

При тому, згідно зі скріншотами, на своїй сторінці Андрій залишав образливі коментарі стосовно цих дівчат, називаючи їх “одноразками”, з якими не виникає бажання статевих контактів ні в кого, окрім одного з друзів блогера – Паші.

Андрій Ярина у поясненні ситуації в сторіс акцентує на тому, що він не напував дівчат насильно, не підсипав їм наркотики та не тримав їх у квартирі, і як доказ опублікував відео, в якому одна з дівчат у стані алкогольного сп’яніння блює та говорить, що “не знає міри”.

Він наголосив, що на нього “накинулися” не розібравшись у ситуації та додав, що у час війни робить користь і збирав кошти на дрон.

#Букви звернулися до блогера за коментарем. Він повідомив, що відео з дівчатами знімав на прохання підписників і що з їхньою допомогою волонтерить. #Букви публікують пряму мову Андрія Ярини:

“Ми почали проводити трансляції приблизно два тижні тому, з прохання наших підписників яким остогидів російський контент. Спочатку ми почали знімати відео на ютуб, згодом на тік-ток. Після спробували трансляції на твічі, де почали збирати кошти на дрон для одного з наших підписників який наразі у лавах ЗСУ.

У неділю мені на телеграм написав якийсь хлопець з погрозами що мені кінець через три дні, це я до речі викладав у сторіс. Але це не перша погроза в мою адресу, тому я вирішив її проігнорувати. І сьогодні ви бачили, що сталось

В нас були невеликі конфлікти як і у всіх людей, але ми старались їх швидко вирішувати, та й ми ніколи нікого не тримали у себе в квартирі, хто хотів завжди міг піти, як це зробила одна дівчинка на нашій другій трансляції, коли їй не сподобалось що про неї пишуть в чаті.

Мені ніхто не висував ні претензій, ні обвинувачень.

І ще від себе хотів додати, що є дівчата які не один раз приходили на трансляції й у них не було ніяких претензій до нас”.

Суспільство розділилося на два табори: переважна більшість виступила на боці дівчат, серед них і публічні особи: блогерка Саша Бо, співачка Джамала, блогерка Саба Мусіна тощо.

Коментатори наголошують, що винні не лише ті, що особисто здійснювали акт зґвалтування, але й людина, яка вела стріми та розміщувала їх у соцмережах.

Були люди, що зайняли протилежну позицію: заявили, що жінки самі винні у скоєному та наводили допомогу ЗСУ як амністію.