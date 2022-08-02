Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Суд повідомив про підозру заочно. Судді зрадили державі у 2014 році та очолили суди окупаційної влади. Вони не виїхали з Донецької області, коли її частину захопили проросійські незаконні збройні формування.
Фігуранти взяли активну участь у створенні та функціонуванні фейкових судових органів псевдореспубліки. Згодом один з них обійняв посаду голови так званого “Тельманівського райсуду ДНР”, другий — став головою “Новоазовського райсуду ДНР”.
Обидва виносять так звані “вироки” стосовно українців. Вони постійно коментують свої “рішення” на брифінгах і пресконференціях для пропагандистських телеканалів. У такий спосіб судді створюють хибне уявлення про нібито легітимність окупаційного режиму.
Їм повідомлено про підозру за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Покарання може сягати до 15 років позбавлення волі.
- Нагадаємо, ще задовго до повномасштабного вторгнення в Україну, Кремль створював агентурну мережу, щоб полегшити захоплення українських об’єктів та територій. Зокрема і Чорнобильську АЕС (ЧАЕС).
- Російські окупанти відмовили міжнародному гуманітарному руху “Червоний Хрест” у доступі до колонії в Оленівці (Донецька область), де нещодавно були убиті понад 50 українських військових.