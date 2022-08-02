У Донецькій області оголошено про підозру двом суддям, які перейшли на бік бойовиків. Вони понад вісім років співпрацюють з терористами.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Суд повідомив про підозру заочно. Судді зрадили державі у 2014 році та очолили суди окупаційної влади. Вони не виїхали з Донецької області, коли її частину захопили проросійські незаконні збройні формування.

Фігуранти взяли активну участь у створенні та функціонуванні фейкових судових органів псевдореспубліки. Згодом один з них обійняв посаду голови так званого “Тельманівського райсуду ДНР”, другий — став головою “Новоазовського райсуду ДНР”.

Обидва виносять так звані “вироки” стосовно українців. Вони постійно коментують свої “рішення” на брифінгах і пресконференціях для пропагандистських телеканалів. У такий спосіб судді створюють хибне уявлення про нібито легітимність окупаційного режиму.

Їм повідомлено про підозру за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Покарання може сягати до 15 років позбавлення волі.