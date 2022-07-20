20 липня в США Двопартійна група сенаторів запропонувала нове законодавство для модернізації Закону про підрахунок голосів 135-річної давності, працюючи над переглядом закону, яким президент Дональд Дж. Трамп намагався зловживати 6 січня 2021 року, щоб втрутитися в затвердження Конгресом його поразки на виборах. Законодавство має на меті гарантувати мирний перехід від одного президента до іншого після того, як напад на Капітолій 6 січня продемонстрував, як можна маніпулювати чинним законом, щоб зірвати процес.

Про це пише газета The New York Times.

Один із заходів ускладнить законодавцям оскарження голосів виборців штату, коли Конгрес збереться для офіційного підрахунку. У ньому також буде пояснено, що віце-президент не має повноважень щодо результатів, і визначено кроки для початку зміни президента.

Другий законопроєкт збільшить покарання за погрози та залякування посадових осіб виборчої комісії та заохочуватиме кроки для покращення обробки бюлетенів для голосування поштою.

Стурбована подіями 6 січня, що виявили давні недоліки в законі, що регулює процес підрахунку голосів, двопартійна група законодавців на чолі з сенатором Сьюзен Коллінз, республіканцем від штату Мен, і Джо Манчіном III, демократом від Західної Вірджинії, намагались зібратись протягом місяців, щоб спробувати домовитися про переписку.

“З самого початку наша двопартійна група поділяла бачення розробки законодавства, щоб виправити недоліки архаїчного та неоднозначного Закону про підрахунок голосів 1887 року”, — заявили 16 сенаторів у спільній заяві.

Хоча автори не мають мінімум 10 сенаторів-республіканців, необхідних для того, щоб гарантувати, що законодавчий акт зможе бути остаточно прийнятий, вони сподіваються отримати достатню підтримку для голосування пізніше цього року.

Законодавчі дії почалися після нападу 6 січня, який розгорнувся, коли Конгрес зібрався для традиційного підрахунку виборчих бюлетенів, що є останнім офіційним підтвердженням результатів президентських виборів перед інавгурацією.

Напередодні заворушень Трамп безрезультатно намагався переконати віце-президента Майка Пенса, який головував на сесії як президент Сенату, в односторонньому порядку заблокувати підрахунок голосів, посилаючись на неправдиві заяви про фальсифікації виборів.

Нове законодавство в основному зосереджено на обробці голосів виборців і не передбачає ширшого захисту голосів, якого прагнули демократи після того, як деякі штати запровадили нові закони, які ускладнюють голосування людей після перемоги демократів у 2020 році.

У Конгресі широко поширені думки, що необхідно вжити певних кроків для посилення Закону про підрахунок голосів, хоча можуть виникнути розбіжності щодо конкретних положень.

Щоб запобігти легковажним спробам заперечити проти підрахунку виборів у штаті, для подання заперечень знадобиться щонайменше одна п’ята Палати представників і Сенату — суттєве збільшення у порівнянні з нинішнім порогом в одного члена Палати та одного сенатора. Заперечення все одно мають бути підтримані більшістю Палати представників і Сенату.

Після тиску Трампа та його союзників, щоб змусити Пенса маніпулювати підрахунком голосів на його користь, законодавство передбачає, що роль віце-президента є переважно церемоніальною і що “він або вона не має жодних повноважень виключно визначати, приймати, відхиляти або іншим чином вирішувати суперечки щодо виборців”.

Довідка. 6 січня о 13:00 за східним часом (20:00 за Києвом) у Вашингтоні розпочалося спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес мав підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена. Головував на засіданні віцепрезидент Майк Пенс.

Напередодні Пенс зазнавав тиску з боку Дональда Трампа щодо того, аби завадити підтвердженню перемоги Джо Байдена Конгресом.

Перед засіданням Конгресу у Вашингтоні розпочався масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, в якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він закликав протестувальників прямувати до будівлі Капітолія, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолія. Близько 20:00 за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолія. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю. Засідання Конгресу було припинено, законодавців евакуювали.