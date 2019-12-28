Відповідне відео оприлюднило видання LB.ua.
Варто зазначити, що суд сьогодні замінив їм запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов’язання. Після оголошення рішення Маринченко та Тамтура вибігли із залу.
Від присутніх у залі засідань людей, серед яких були постраждалі активісти Майдану та їх родичі, екс- “беркутівців” відгородили два ряди поліції. Адвокати “беркутівців” також поспішили піти.
Люди вибігли блокувати автомобілі з “беркутом”, але їх відгородили кілька рядів поліції і Національної гвардії.
Як написав на своїй сторінці в Facebook волонтер Роман Синіцин, інші троє екс-“беркутівців” все ще знаходяться в СІЗО.