Джерело: Copernicus
За даними Канадського міжвідомчого центру лісових пожеж, станом на 26 червня по всій країні було 492 активних пожеж.
Американцям рекомендують носити маски на вулиці через дим.
У середу, 28 червня, дим пройшов над більшою частиною Західної Європи, включно з Ірландією, Великобританією, Іспанією та Францією. В Італії, Німеччині та Україні очікується трохи диму в небі найближчими днями.
Дим над Європою продовжуватиме здебільшого розсіюватися, доки він не стане невидимим для очей і, зрештою, для приладів.
- Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) опублікувала звіт, в якому зазначено, що Європа – континент, який найшвидше у світі нагрівається.
- Лісові пожежі в Канаді, дим від яких розповсюджується і на США, можуть тривати протягом всього літа.
- За інформацією вчених Норвегії, дим від сотень лісових пожеж які вирують у Канаді, вже дійшов до цієї європейської країни.
- Сотні лісових пожеж палають по всій Канаді. Над Торонто, Оттавою та Монреалем здійнявся густий дим.
- 7 червня на східному узбережжі США скасували заходи на відкритому повітрі, призупинили авіарейси, а мільйони американців закликали залишатися вдома, оскільки дим від лісових пожеж у Канаді покрив міста густою помаранчевою завісою.