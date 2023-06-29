Дим від лісових пожеж у Канаді досяг Європи, пройшов понад 5000 км через Атлантику.

Джерело: Copernicus

За даними Канадського міжвідомчого центру лісових пожеж, станом на 26 червня по всій країні було 492 активних пожеж.

Американцям рекомендують носити маски на вулиці через дим.

У середу, 28 червня, дим пройшов над більшою частиною Західної Європи, включно з Ірландією, Великобританією, Іспанією та Францією. В Італії, Німеччині та Україні очікується трохи диму в небі найближчими днями.

Дим над Європою продовжуватиме здебільшого розсіюватися, доки він не стане невидимим для очей і, зрештою, для приладів.