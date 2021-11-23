Сьогодні, 23 листопада, київське "Динамо" вдома прийматие мюнхенську "Баварію" у рамках 5-го туру Ліги чемпіонів.

Про це повідомляють #Букви.

Коли: 23 листопада о 19:45 за Києвом.

Де: НСК “Олімпійський”, Київ (Україна).

Арбітр: Халіл Мелер (Туреччина).

Де дивитися трансляцію: MEGOGO і Volia TV.

Орієнтовні склади

“Динамо”: Бущан — Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Циганков, Буяльський, Де Пена — Шкурін.

“Баварія”: Ноєр — Павар, Ньянзу, Ернандес, Девіс — Толіссо, Горецька — Сане, Мюллер, Коман — Левандовські;

“Динамо” у цьому поєдинку потрібна лише перемога.

Якщо “Динамо” програє сьогодні – то остаточно втратить будь-які шанси на вихід до плей-оф Ліги чемпіонів.

Варто зазначити, що сьогодні також грають “Барселона” з лісабонською “Бенфікою”. У разі перемоги перших, “Динамо” у випадку поразки з “Баварією”, збереже шанси на вихід до плей-оф Ліги Європи.

Якщо “Динамо” та “Барселона” програють – то кияни не братимуть участі в єврокубках наступної весни взагалі.