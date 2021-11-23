Про це повідомляють #Букви.
Коли: 23 листопада о 19:45 за Києвом.
Де: НСК “Олімпійський”, Київ (Україна).
Арбітр: Халіл Мелер (Туреччина).
Де дивитися трансляцію: MEGOGO і Volia TV.
Орієнтовні склади
“Динамо”: Бущан — Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Циганков, Буяльський, Де Пена — Шкурін.
“Баварія”: Ноєр — Павар, Ньянзу, Ернандес, Девіс — Толіссо, Горецька — Сане, Мюллер, Коман — Левандовські;
“Динамо” у цьому поєдинку потрібна лише перемога.
Якщо “Динамо” програє сьогодні – то остаточно втратить будь-які шанси на вихід до плей-оф Ліги чемпіонів.
Варто зазначити, що сьогодні також грають “Барселона” з лісабонською “Бенфікою”. У разі перемоги перших, “Динамо” у випадку поразки з “Баварією”, збереже шанси на вихід до плей-оф Ліги Європи.
Якщо “Динамо” та “Барселона” програють – то кияни не братимуть участі в єврокубках наступної весни взагалі.
- Раніше повідомлялося, що у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів “Динамо” розгромно програло в матчі проти “Баварії”.