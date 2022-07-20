Сьогодні, 20 липня, відбудеться перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" - "Фенербахче".

Про це повідомляють #Букви.

Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України футбольна гра пройде на нейтральному полі – у польському місті Лодзь на муніципальному стадіоні ЛКС імені Владислава Круля.

Початок матчу о 21:00 за київським часом. Пряму телетрансляцію “Динамо”- “Фенербахче” можна буде подивитися на телеканалі Setanta Sports. Крім того, поєдинок збірних будуть транслювати онлайн на setantasports.com.

А на Dynamo.kiev.ua традиційно відбудеться текстова онлайн-трансляція матчу, яка міститиме в собі й онлайн статистику гри.

Що стосується суперника “Динамо” по сьогоднішньому матчу, то минулого чемпіонату футбольний клуб “Фенербахче” фінішував на другому місці, поступившись лідеру “Трабзонспору”. На початку червня стамбульську команду очолив відомий португальський тренер Жорже Жезуш.