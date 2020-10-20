У вівторок, 20 жовтня, на НСК "Олімпійський" у Києві відбудеться зустріч команд "Динамо" і "Ювентус" у рамках першого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

#Букви розповідають де і коли дивитися трансляцію матчу.

Де: НСК “Олімпійський”, Київ.

Коли: 19:55 за Києвом.

Де дивитися пряму трансляцію матчу “Динамо” — “Ювентус”

Поєдинок Ліги чемпіонів між київським “Динамо” і “Ювентусом” можна переглянути в прямому ефірі на каналі “Футбол 1”. Трансляція розпочнеться о 19:50.

Також трансляція матчу буде доступною на платформі oll.tv та через сервіс MEGOGO. Трансляція відбуватиметься на одному з 12 поп-ап каналів “Volia Football+”.

Цікаві факти:

За час незалежності України кияни зустрічалися на полі з “Ювентусом” лише чотири рази. Тричі перемогу отримував “Ювентус”, один раз суперники зіграли в нічию.

У матчі проти киян не зможе зіграти Кріштіану Роналду. У легендарного гравця виявили коронавірус.

Тренер киян Мірча Луческу з першої спроби зумів вивести київську команду в основну сітку Ліги Чемпіонів. У кваліфікації Динамо здолало АЗ (2:0) та Гент (2:1, 3:0).

Головний тренер “Ювентусу” Андреа Пірло зазначив, що Луческу був одним з його перших тренерів у “Брешії”. Також Пірло додав, що Луческу – “маестро”.