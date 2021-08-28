#Букви розповідають, де та коли дивитися трансляцію.
Де відбудеться матч: Київ, НСК “Олімпійський”.
Коли: 28 серпня, початок – о 19:30 за київським часом.
Головний арбітр: Олександр Омельченко (Слов’янськ).
Де транслюватимуть: пряму трансляцію матчу можна буде подивитися на телеканалі “2+2”. Стежити за подіями матчу можна буде і в прямому ефірі на сервісі OLL.TV. Крім того, трансляція здійснюватиметься на YouTube-каналі “Динамо”.
“Динамо” після впевненої перемоги над “Десною” зараз одноосібно очолює турнірну таблицю, маючи у своєму активі 13 очок.
Водночас “Колос”, набравши 5 очок, розташовується на дев’ятій позиції.
“Колос” проводить лише свій третій сезон у вищому вітчизняному дивізіоні. Відтак, історія протистояння команд налічує лише шість поєдинків у чемпіонаті та один (безгольовий) у національному Кубку.
Ці зустрічі завершилися чотирма перемогами “Динамо”, однією перемогою “Колосу” та однією нічиєю.
Орієнтовний склад команд:
“Динамо”: Бойко, Миколенко, Сирота, Забарний, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Антюх, Циганков, Гармаш.
“Колос”: Волинець, Петров, Гавриш, Чорноморець, Саків, Задоя, Дієго, Чурко, Нурієв, Костишин, Сітчінава.
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