Про це повідомили у пресслужбі клубу.

Зазначається, що президент київського “Динамо” Ігор Суркіс скористався опцією продовження контракту з румунським наставником. Сьогодні сторони домовилися про співпрацю до літа 2023 року.

“Сподіваюся, що найближчі два роки – це тільки початок нової, переможної сторінки в історії “Динамо”, і ми дуже раді, що Луческу буде частиною цього шляху. За рік наш клуб і команда зробили великий крок вперед і ми сподіваємося, що прогрес продовжиться. Зробивши правильний вибір рік тому, ми не сумніваємося, що і нинішнє рішення піде на користь “Динамо”, – прокоментував Суркіс.

Додамо, що у минулому сезоні “Динамо” під керівництвом Луческу провело 43 матчі у всіх турнірах (УПЛ, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Кубок України, Суперкубок України) – 28 перемог, 8 нічиїх, 7 поразок. Команда повернулася в Лігу чемпіонів, вийшла в 1/8 фіналу Ліги Європи й виграла всі внутрішні трофеї.