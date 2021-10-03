#Букви повідомляють, де та коли дивитися матч УПЛ.
Коли: неділя, 3 жовтня, о 19:30 за Києвом.
Де: НСК “Олімпійський” (Київ).
Арбітр: Олександр Шандор.
Де дивитися трансляцію: канал “2+2”.
Орієнтовні склади
- “Динамо“: Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, де Пена, Циганков, Вербіч.
- “Шахтар“: П’ятов, Додо, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Педріньо, Патрік, Соломон, Марлос.
У “Динамо” гру пропустять Віталій Буяльський, Денис Попов та Артем Бєсєдін. У “Шахтаря” в лазареті знаходяться нападники Лассіна Траоре та Жуніор Мораєс.
Цікаві факти
Це буде 50-й матч між “Динамо” і “Шахтарем” в межах чемпіонатів України. Раніше кияни вигравали 25 разів, 22 поєдинки завершувалися перемогою “гірників”, ще 12 разів команди розходилися миром.
10 днів тому на цьому ж стадіоні команди розігрували Суперкубок України. Поєдинок завершився розгромною перемогою підопічних Де Дзербі (3:0). Цей трофей став для італійського тренера дебютним на чолі клубу.
- Раніше у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів “Динамо” розгромно програло в матчі проти “Баварії”.