Сьогодні київське “Динамо” та донецький “Шахтар” проведуть матч Української Прем’єр-ліги. Це буде 50-й поєдинок команд в межах чемпіонатів України

#Букви повідомляють, де та коли дивитися матч УПЛ.

Коли: неділя, 3 жовтня, о 19:30 за Києвом.

Де: НСК “Олімпійський” (Київ).

Арбітр: Олександр Шандор.

Де дивитися трансляцію: канал “2+2”.

Орієнтовні склади

“ Динамо “: Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, де Пена, Циганков, Вербіч.

“Шахтар“: П’ятов, Додо, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Педріньо, Патрік, Соломон, Марлос.

У “Динамо” гру пропустять Віталій Буяльський, Денис Попов та Артем Бєсєдін. У “Шахтаря” в лазареті знаходяться нападники Лассіна Траоре та Жуніор Мораєс.

Цікаві факти

Це буде 50-й матч між “Динамо” і “Шахтарем” в межах чемпіонатів України. Раніше кияни вигравали 25 разів, 22 поєдинки завершувалися перемогою “гірників”, ще 12 разів команди розходилися миром.

10 днів тому на цьому ж стадіоні команди розігрували Суперкубок України. Поєдинок завершився розгромною перемогою підопічних Де Дзербі (3:0). Цей трофей став для італійського тренера дебютним на чолі клубу.