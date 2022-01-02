Згідно з новими дослідженнями, динозаври почали вимирати за 10 мільйонів років до падіння астероїда.

Відповідні дослідження опубліковані в науковому журналі Nature Communications.

Згідно з результатами дослідження, загибель динозаврів, ймовірно, почалася 76 мільйонів років тому — за 10 мільйонів років до падіння астероїда. І причиною цього глобального вимирання вчені вважають не космічне тіло, а зміну клімату або зникнення різноманітності травоїдних динозаврів.

На той момент, коли астероїд упав, динозаври були вже на такому етапі вимирання, що лишився лише один вид тиранозавра рекса.

До такого висновку вчені дійшли, проаналізувавши низку даних – для цього вивчили 1600 скам’янілостей 247 видів динозаврів із шести основних родин, включно з хижаками тиранозаврами та рослиноїдними гадрозаврами.

Науковці проаналізували швидкість видоутворення або появи нових видів за їхніми літописами скам’янілостей. Травоїдні тварини, згідно з отриманими результатами аналізу, почали вимирати. Використовуючи статистичні моделі, вчені змогли визначити вплив зовнішніх факторів, таких як різноманіття видів і зміна температур, на динозаврів у цілому.

Це додає ще один аргумент у постійній суперечці палеонтологів стосовно того, чи було вимирання динозаврів різким, чи поступовим.