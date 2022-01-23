Про таке заявив дипломат в Twitter.
Тим самим, як заявив Костянтин Єлісєєв, українська влада діє на руку Кремлю. Також він розцінив дії уряду, як гальмування інтеграції в Північноатлантичний альянс.
“Ще один приклад, що українська влада підігрує Кремлю, гальмуючи інтеграцію в НАТО — Банкова включила до складу делегації України для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО представника ОПЗЖ, виключивши П‘ятого Президента, лідера ЄС. Хіба це не зрада? Альянс у шоку!” — наголосив дипломат.
Додамо, що Петро Порошенко отримав офіційне запрошення Парламентської асамблеї НАТО. Згідно з ним він може взяти участь на засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО.
Ще один приклад, що 🇺🇦 влада підігрує Кремлю, гальмуючи інтеграцію в НАТО – Банкова включила до складу делегації 🇺🇦 для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО представника ОПЗЖ, виключивши П‘ятого Президента, лідера ЄС. Хіба це не зрада? Альянс у шоці!
— Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) January 23, 2022
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