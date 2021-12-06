Про це заявив начальник штабу оборони Канади Уейн Ейр в інтерв‘ю Globe and Mail.

5 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що необхідно надати військову підтримку Україні з боку Канади, США та Великобританії.



Йому на це відповів Уейн Ейр – за його словами, розширення присутності НАТО на території України може спровокувати, а не стримати президента Росії Володимира Путіна.



Він остерігається, що надання військової допомоги Україні не лише не зменшить загрози повномасштабного вторгнення, але й зробить її ймовірнішою: “В такій ситуації дипломатія повинна відігравати ключову роль. Ми маємо бути дуже обережні”.

На питання, чи означає небажання Канади відправляти додаткові війська до України, що до попереджень Володимира Путіна відносяться серйозно, генерал Ейр відповів: “До потенційного противника завжди потрібно відноситись серйозно. Війни починались через можливі прорахунки і раніше, протягом усієї історії”.

Не лише Канада має надію на дипломатичне врегулювання конфлікту. Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі в Стокгольмі заявив міністру іноземних справ Сергію Лаврову, що “дипломатія – єдиний спосіб врегулювання цієї кризи – і ми повністю готові його підтримати”.

Кремль, своєю чергою, відкидає усі обвинувачення у провокуванні кризи. Російська влада стверджує, що нарощування військових сил на кордоні необхідно для захисту Донбасу від можливої спроби України повернути його силою, що неодноразово спростовувалось урядом Зеленського.

Головна мета, до якої прагне Москва — гарантія того, що НАТО не запросить Україну до вступу у свої лави, а отже не буде становити загрозу для Росії. Захід негативно відреагував на такі вимоги та заявив, що Росія не має права вето на вступ України до НАТО.

Попри пересторогу, генерал Ейр заявив, що Канада не відмовляється від підтримки України: “У нас тут понад 200 військовослужбовців — це одна з найбільших, якщо не найбільша іноземна тренувальна місія тут. В цілому, це доволі сильна демонстрація підтримки”.