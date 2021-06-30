На це звернув увагу спецпредставник Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв.
Він зазначив, що це вияв “дипломатії вищої проби”.
Макеєв звернув увагу на два пости в соцмережі Twitter.
В одному з них МЗС Швеції пожартувало з приводу того, що вболівальники обох збірних перебували на трибунах в одязі однакової кольорової гами. У відомстві побажали успіху обом командам.
“Шведські вболівальники, українські вболівальники чи міньйони? Удачі сьогодні ввечері, команди жовто-синіх!” – зазначалося в повідомленні.
Водночас посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг опублікував у Twitter своє фото в футболці української збірної.
“Прогноз на сьогодні: переможуть жовто-блакитні!” – підписав фото дипломат.
Згодом Тіберг привітав українську збірну з перемогою словами: “Слава Україні, героям слава!”. Пост він написав українською мовою.
Олексій Макеєв вказав, що це “історія про вишукану дипломатію”.
“Про спорт, дипломатію і гідність… Цього разу в 1/8 фіналу зустрілися збірні команди двох країн, у яких так багато спільного – історія, цінності і кольори прапора. І українці, і шведи вчора щиро вболівали за свої збірні. Газети писали про сильні і слабкі сторони команд, політики щиро підтримували і надихали збірну, або просто піарилися. Я хотів би показати вам два твіти – шведського МЗС та посла Швеції в Україні. У першому твіті шведський МЗС жартує з приводу того, шо невідомо, чи це вболівальники Швеції, чи України, чи міньйони… і бажають успіху обом жовто-блакитним збірним. У другому твіті посол Швеції в Україні напередодні вирішального матчу для шведської збірної постить своє фото у футболці… збірної України! Це – стильно. Це гідно. Це дипломатія вищої проби”, – наголосив Макеєв.
Він нагадав, що саме завдяки перемозі збірної Швеції над польською командою збірна України змогла вийти до 1/8 фіналу Євро-2020.
“Саме шведська команда билася вчора в меншості проти нас і майже вистояла в додатковий час. І які б не були емоції на полі вчора, як би не було боляче гравцям від зіткнень, як би зі злістю не дивилися один на одного наші тренери – після матчу за правилами fair play справжні спортсмени потиснули один одному руки і сказали – good game. Це була гарна гра нашої збірної. Це була гарна гра шведської збірної. Це була дуже достойна і вишукана дипломатія, дорогі шведські колеги!” – підсумував Макеєв.
- Як відомо, Україна вперше в історії пройшла до чвертьфіналу “Євро”, здобувши перемогу в драматичному матчі проти збірної Швеції. Так, 29 червня у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла команду Швеції із рахунком 2:1.
- Українець Олександр Зінченко отримав нагороду як найкращий гравець матчу між збірними України та Швеції. А гравець збірної України Андрій Ярмоленко увійшов до ТОП-5 найкращих гравців на Євро-2020.