Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг привітав українську збірну з перемогою над шведською командою в 1/8 фіналу Євро-2020. Перед цим Міністерство закордонних справ Швеції побажало успіху обом командам.

На це звернув увагу спецпредставник Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв.

Він зазначив, що це вияв “дипломатії вищої проби”.

Макеєв звернув увагу на два пости в соцмережі Twitter.

В одному з них МЗС Швеції пожартувало з приводу того, що вболівальники обох збірних перебували на трибунах в одязі однакової кольорової гами. У відомстві побажали успіху обом командам.

“Шведські вболівальники, українські вболівальники чи міньйони? Удачі сьогодні ввечері, команди жовто-синіх!” – зазначалося в повідомленні.

Водночас посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг опублікував у Twitter своє фото в футболці української збірної.

“Прогноз на сьогодні: переможуть жовто-блакитні!” – підписав фото дипломат.

Згодом Тіберг привітав українську збірну з перемогою словами: “Слава Україні, героям слава!”. Пост він написав українською мовою.

Олексій Макеєв вказав, що це “історія про вишукану дипломатію”.

“Про спорт, дипломатію і гідність… Цього разу в 1/8 фіналу зустрілися збірні команди двох країн, у яких так багато спільного – історія, цінності і кольори прапора. І українці, і шведи вчора щиро вболівали за свої збірні. Газети писали про сильні і слабкі сторони команд, політики щиро підтримували і надихали збірну, або просто піарилися. Я хотів би показати вам два твіти – шведського МЗС та посла Швеції в Україні. У першому твіті шведський МЗС жартує з приводу того, шо невідомо, чи це вболівальники Швеції, чи України, чи міньйони… і бажають успіху обом жовто-блакитним збірним. У другому твіті посол Швеції в Україні напередодні вирішального матчу для шведської збірної постить своє фото у футболці… збірної України! Це – стильно. Це гідно. Це дипломатія вищої проби”, – наголосив Макеєв.

Він нагадав, що саме завдяки перемозі збірної Швеції над польською командою збірна України змогла вийти до 1/8 фіналу Євро-2020.

“Саме шведська команда билася вчора в меншості проти нас і майже вистояла в додатковий час. І які б не були емоції на полі вчора, як би не було боляче гравцям від зіткнень, як би зі злістю не дивилися один на одного наші тренери – після матчу за правилами fair play справжні спортсмени потиснули один одному руки і сказали – good game. Це була гарна гра нашої збірної. Це була гарна гра шведської збірної. Це була дуже достойна і вишукана дипломатія, дорогі шведські колеги!” – підсумував Макеєв.