Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.
Під час брифінгу Псакі пояснила, що адміністрація Байдена не буде делегувати будь-яке дипломатичне чи офіційне представництво на Зимові Олімпійські ігри чи Паралімпійські ігри 2022 року в Пекіні “через геноцид та злочини проти людства, які вчиняє Китайська народна республіка у Сіньцзяні”. Речниця наголосила, що в Китаї також відбуваються й інші порушення прав людини.
Джен Псакі наголосила, що такий крок Вашингтону є свідченням того, що “статус-кво неможливий”. А присутність на Олімпіаді представників делегації означало б, що Білий дім розглядає “ці ігри як звичний порядок речей перед кричущими порушеннями прав людини”.
Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/Hyc6c3ipzN
— The White House (@WhiteHouse) December 6, 2021
Однак, спортсмени зі Сполучених Штатів можуть поїхати на Олімпійські ігри. Стосовно цього Псакі заявила, що за своїх спортсменів вони можуть вболівати і з дому.
- Нагадаємо, китайська блогерка, яка розповідала інформацію про епідемію COVID-19 в Ухані та первинну реакцію влади на спалах вірусу, оголосила голодування в одній із в’язниць Китайської Народної Республіки. Зараз вона близька до смерті.