Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

Під час брифінгу Псакі пояснила, що адміністрація Байдена не буде делегувати будь-яке дипломатичне чи офіційне представництво на Зимові Олімпійські ігри чи Паралімпійські ігри 2022 року в Пекіні “через геноцид та злочини проти людства, які вчиняє Китайська народна республіка у Сіньцзяні”. Речниця наголосила, що в Китаї також відбуваються й інші порушення прав людини.

Джен Псакі наголосила, що такий крок Вашингтону є свідченням того, що “статус-кво неможливий”. А присутність на Олімпіаді представників делегації означало б, що Білий дім розглядає “ці ігри як звичний порядок речей перед кричущими порушеннями прав людини”.

