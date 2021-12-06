Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

Під час брифінгу Псакі пояснила, що адміністрація Байдена не буде делегувати будь-яке дипломатичне чи офіційне представництво на Зимові Олімпійські ігри чи Паралімпійські ігри 2022 року в Пекіні “через геноцид та злочини проти людства, які вчиняє Китайська народна республіка у Сіньцзяні”. Речниця наголосила, що в Китаї також відбуваються й інші порушення прав людини.

Джен Псакі наголосила, що такий крок Вашингтону є свідченням того, що “статус-кво неможливий”. А присутність на Олімпіаді представників делегації означало б, що Білий дім розглядає “ці ігри як звичний порядок речей перед кричущими порушеннями прав людини”.

Однак, спортсмени зі Сполучених Штатів можуть поїхати на Олімпійські ігри. Стосовно цього Псакі заявила, що за своїх спортсменів вони можуть вболівати і з дому.