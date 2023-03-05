Про це повідомляє пресслужба відомства.

За його словами, зараз “ситуація зайшла у глухий кут”.

Наша позиція, яку ми озвучуємо на всіх міжнародних майданчиках, зводиться до того, що будь-які переговори стосовно ЗАЕС мають базуватись: по-перше – на демілітаризації станції, по-друге – виході із ЗАЕС працівників “Росатому”. По-третє, український персонал має отримати можливість спокійно, без тиску оперувати ядерним об‘єктом. Але у відповідь на це ми отримали нікчемний указ Путіна про те, що ЗАЕС – це “федеральна” власність, із реєстрацією відповідної компанії в Москві з назвою “Запорізька станція”, – пояснив Галущенко.

Глава Міненерго зауважив, що Україна отримує від місії МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, тривожні сигнали. Росіяни вкрай непрофесійно поводяться на станції.

Нещодавно Польща та Україна закликали ввести міжнародні обмеження проти атомної енергетики Росії після того, як ЄС ухвалив свій пакет санкцій, який не включає атомну енергетику Москви через спротив деяких країн-членів ЄС.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що на Запорізькій АЕС погіршується ситуація через дії росіян. На станції не вистачає кваліфікованого персоналу, а експлуатація продовжується у позаштатному режимі.

Водночас 2 березня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що організації вдалося здійснити ротацію експертів на Запорізькій атомній електростанції.