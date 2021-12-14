Колишній глава Офісу президента, юрист Андрій Богдан назвав катастрофічною ситуацію, до якої призвело недотримання домовленостей з боку ОП перед Сполученими Штатами та Європою.

Про це він розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Андрій Богдан розповів, що чинна влада ігнорує будь-які домовленості – зокрема з міжнародними партнерами. Він зазначив, що під час поїздки до США українську делегацію змусили підписати спільне комюніке з президентом США Джо Байденом, згідно з яким Україна повинна призначити прокурора САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури).

“Повертаємося – забули або забили. В обіцянки давно уже ніхто не вірить – змушують підписувати”, – констатує факт Богдан.

А далі, згідно з його словами, МВФ надали Україні гроші для того, щоб обрали прокурора САП до листопада 2021 року. Гроші взяли – але станом на 14 грудня 2021 року так нікого і не обрали. “Як можна ходити – і усіх кидати? На усіх рівнях? На найвищих рівнях?”, – дивується колишній голова ОП.

Він назвав нинішню ситуацію “дипломатичним колапсом”.

“Дипломатія – це наука, як довго говорити та нічого не пообіцяти. А якщо ти щось пообіцяв, ти повинен розбитися в лайно, але зробити. А коли тобі вже не довіряють – тебе змушують підписати. А ти й тут умудряєшся “кинути”! Що у нас зрештою виходить? Трагедія!”, – резюмував Андрій Богдан.

Він описав ситуацію, в якій опинилася Україна: президент США веде перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним, перед перемовинами телефонує президенту Франції, прем’єр-міністру Німеччини, прем’єр-міністру Італії – а Україні не телефонує.

“А у публічній заяві пресслужби: “Дотримуючись принципу: ні слова про Україну без України”. Вони ж тролять нас! Вони ж просто глузують. А ми беремо цю фразу – і, горді, демонструємо: дивіться, ми всім показали, що ні слова про Україну..”, – заявив Богдан.