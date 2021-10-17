Про це Леррі Міллер розповів в інтерв’ю американському виданню Sports Illustrated.

Міллер зізнався, що все почалося у 13 років, коли він приєднався до банди Cedar Avenue. Причиною цього були не гроші, наркотики чи проблеми вдома: його батько був директором компанії з виробництва гіпсокартону, а мама була домогосподаркою. 13-річний підліток просто шукав у банді повагу, визнання та причетність до спільноти.

До того зразковий син і учень, в 16 років Міллер уже був згубним злочинцем, який щодня випивав. Його неодноразово заарештовували за різні правопорушення, і більшість часу в проміжку між 13 і 30 роками він провів у в’язницях.

Члени ворожої банди застрелили його друга (теж із Cedar Avenue), і Міллер почав шукати помсти. 30 вересня 1965 року він у стані алкогольного сп’яніння вистрелив у перехожого з пістолета 38 калібру. Від отриманого поранення незнайомець помер на місці. Як виявилося, Міллер застрелив 18-річного Едварда Вайта — хлопця, який не мав жодного стосунку до ворожої банди.

Перебуваючи у в’язниці за скоєний злочин, Міллер повернувся до навчання. Він отримав диплом бухгалтера в Університеті Темпл у віці 30 років. Приблизно у той же час він вийшов на свободу.

Директор бренду Jordan стверджує, що хотів би повернути час назад – але не може. І вчинене ним 56 років тому з’їдає його зсередини. І Міллер почав поступово протягом останніх місяців розповідати найближчому оточенню про свою таємницю, яку приховував весь цей час. Він проанонсував випуск своїх мемуарів, у яких планує описати усе більш детально. І висловив сподівання, що його історія допоможе людям, які збилися зі шляху.