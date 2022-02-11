Директор ДБР анонсував кримінальні провадження проти ще кількох осіб по «вугільній справі»
Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що найближчим часом ще декілька осіб стануть фігурантами кримінальних справ щодо так званої вугільної справи, фігурантами якої наразі є четверо осіб, серед яких – п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов наголошує, що слідчі ДБР достеменно вивчили протоколи та розшифровки засідань РНБО, під час яких приймалися рішення щодо використання вугілля з територій ОРДЛО та лунали аргументи щодо низької якості вугілля з Південноафриканської республіки, щодо необхідності знаття з посади тодішнього Міністра енергетики та вугільної промисловості у першому уряді Арсенія Яценюка Юрія Продана.
Сухачов також стверджує, що в матеріалах справи зафіксовані медіакампанії, в яких Петро Порошенко просував тези щодо вугілля з ПАР.
“Ми все це дослідили, ми розуміємо причинно-наслідковий зв’язок між вказаними подіями та мету цих заходів”, – наголосив директор Державного бюро розслідувань.
Згідно з його словами, матеріали кримінального провадження проти Петра Порошенка охоплюють понад 120 тисяч аркушів.
Олексій Сухачов наголосив, що слідчі ДБР збирали матеріали так званої “вугільної справи” з липня 2021 року. ДБР уже оголосили підозри по цій справі вже проти чотирьох осіб – і попередив, що скоро публіка почує нові прізвища ще кількох фігурантів цієї справи.
“Хочу повідомити українцям, що незабаром ви почуєте нові імена та прізвища”, – наголосив очільник ДБР.
Одначе, Сухачов відломився уточнювати, про кого саме йдеться, зазначивши лиш, що мова про тих осіб, які “причетні до вказаного кримінального діяння”.
На відео з 56:00
Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань підозрюють Петра Порошенка у вчиненні злочинів, передбачених статтями 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України. Слідство вважає, що під час виконання повноважень президента високопосадовець поставив Україну в енергетичну залежність від РФ та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік, шляхом придбання вугілля у 2014-2015 роках.
Нагадаємо, генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова відповіла на запитання, чи вважає винним п’ятого президента Петра Порошенка за звинуваченнями у так званій вугільній справі – заявила, що не має права давати юридичні оцінки до кінця слідства, але матеріали кримінальної справи говорять самі за себе.
11 лютого в Київському апеляційному суді відбувається оскарження рішення суду про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання по так званій “вугільній справі”, одним з фігурантів якої є п’ятий президент України Петро Порошенко. Перед початком засідання він виступив перед людьми, які зібралися на акцію підтримки.