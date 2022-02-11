Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що найближчим часом ще декілька осіб стануть фігурантами кримінальних справ щодо так званої вугільної справи, фігурантами якої наразі є четверо осіб, серед яких – п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на “Право на владу“.

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов наголошує, що слідчі ДБР достеменно вивчили протоколи та розшифровки засідань РНБО, під час яких приймалися рішення щодо використання вугілля з територій ОРДЛО та лунали аргументи щодо низької якості вугілля з Південноафриканської республіки, щодо необхідності знаття з посади тодішнього Міністра енергетики та вугільної промисловості у першому уряді Арсенія Яценюка Юрія Продана.

Сухачов також стверджує, що в матеріалах справи зафіксовані медіакампанії, в яких Петро Порошенко просував тези щодо вугілля з ПАР.

“Ми все це дослідили, ми розуміємо причинно-наслідковий зв’язок між вказаними подіями та мету цих заходів”, – наголосив директор Державного бюро розслідувань.

Згідно з його словами, матеріали кримінального провадження проти Петра Порошенка охоплюють понад 120 тисяч аркушів.

Олексій Сухачов наголосив, що слідчі ДБР збирали матеріали так званої “вугільної справи” з липня 2021 року. ДБР уже оголосили підозри по цій справі вже проти чотирьох осіб – і попередив, що скоро публіка почує нові прізвища ще кількох фігурантів цієї справи.

“Хочу повідомити українцям, що незабаром ви почуєте нові імена та прізвища”, – наголосив очільник ДБР.

Одначе, Сухачов відломився уточнювати, про кого саме йдеться, зазначивши лиш, що мова про тих осіб, які “причетні до вказаного кримінального діяння”.