Правоохоронці вручили підозру директору комунального підприємства через розтрату 104 млн грн на будівництві Подільського моста. Раніше йому повідомили про підозру за фактом службової недбалості, що призвела до 6 млн грн збитків.

Джерело: Нацполіція

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві та слідчі Подільського управління поліції, між комунальним підприємством та рядом комерційних структур були укладені договори щодо виконання робіт на об‘єкті “Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві”.

За результатами виконання будівельних робіт, щодо витрат на оренду та експлуатацію спеціальних машин та механізмів, керівник комунального підприємства завірив своїм підписом відповідні документи.

На їх підставі на рахунок однієї з підрядних організацій перераховано 181 млн грн. Проте, як з’ясували правоохоронці, вартість оренди була завищена на 104 млн грн, що підтверджується висновками експертних досліджень.

На підставі отриманих доказів комунальнику повідомили нову підозру – за фактом розтрати майна та службового підроблення. Раніше директору КП було повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, яка призвела до понад 6 млн грн збитків.

Зараз підозрюваний перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури міста Києва.

За скоєне фігурантові може загрожувати від семи до дванадцяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.