Про це повідомляє CNN.
Він зауважив, що насправді переконаний, що ніхто не спостерігав за досвідом глави РФ Володимира Путіна у війні проти України більш уважно, ніж Сі Цзіньпін.
Я думаю, що він певною мірою протверезів, принаймні це наш аналіз того, наскільки Захід зміг зберегти солідарність і поглинути деякі короткі “термінові економічні витрати в інтересах накладення ще більших довгострокових економічних витрат на Росію”, – сказав Бернс на слуханнях Комітету з розвідки Палати представників щодо глобальних загроз.
Бернс додав, що це те, що президент КНР Сі повинен зважити, коли він виходить із нульової політики COVID-19, “намагаючись відновити економічне зростання Китаю, намагаючись залучити, решту світової економіки”.
Прихильники продовження підтримки України США в Конгресі повторили слова Бернса про Китай, заявивши своїм скептично налаштованим колегам, що протистояння Китаю є однією з ключових причин допомагати Україні захищатися від Росії.
Директор ЦРУ США Вільям Бернс говорячи про війну загалом і становище на фронті, сказав, що президент Росії Володимир Путін усвідомлює, що найближчим часом не зможе здобути перемогу у війні на території України, проте й дозволити РФ зазнати поразки теж не може.
Раніше у розвідці Великої Британії зазначили, що українська борона Бахмута виснажує як ЗСУ, так і російських окупантів.
Окрім цього, стало відомо, що російські військові продовжують реагувати на важкі втрати бронетехніки, використовуючи 60-річні радянські танки Т-62.
Нещодавно у Національній розвідці США заявили, що Росія, “ймовірно, не хоче прямого військового конфлікту з силами США та НАТО, але має потенціал для того, щоб це сталося”.
Водночас потік зброї до України від її західних партнерів та союзників перетворився “з цівки на повінь”. З усієї військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% — понад 8 мільярдів доларів — надійшло протягом трьох місяців. Один європейський посадовець із питань оборони зазначив, що надходження зброї, погоджене в Німеччині лише в січні, становить дві третини від загальної кількості, спорядженої Україні за весь 2022 рік.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що у битві за Бахмут ПВК “Вагнера” може втратити свої найефективніші підрозділи. Саме цього й побоюється очільник вагнерівців Євген Пригожин.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Олександр Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.
- Російське командування продовжує наполягати на наступальних діях, які переважно складаються з піхоти, з меншою підтримкою артилерійського вогню, оскільки Росії не вистачає боєприпасів.