9 березня директор ЦРУ Вільям Бернс акцентував, наскільки війна Росії проти України може вплинути на мислення Китаю, коли йдеться про Тайвань, заявивши законодавцям, що "ніхто не стежив уважніше" за тим, що відбувається в Україні, ніж голова КНР Сі Цзіньпін.

Про це повідомляє CNN.

Він зауважив, що насправді переконаний, що ніхто не спостерігав за досвідом глави РФ Володимира Путіна у війні проти України більш уважно, ніж Сі Цзіньпін.

Я думаю, що він певною мірою протверезів, принаймні це наш аналіз того, наскільки Захід зміг зберегти солідарність і поглинути деякі короткі “термінові економічні витрати в інтересах накладення ще більших довгострокових економічних витрат на Росію”, – сказав Бернс на слуханнях Комітету з розвідки Палати представників щодо глобальних загроз.

Бернс додав, що це те, що президент КНР Сі повинен зважити, коли він виходить із нульової політики COVID-19, “намагаючись відновити економічне зростання Китаю, намагаючись залучити, решту світової економіки”.

Прихильники продовження підтримки України США в Конгресі повторили слова Бернса про Китай, заявивши своїм скептично налаштованим колегам, що протистояння Китаю є однією з ключових причин допомагати Україні захищатися від Росії.

Директор ЦРУ США Вільям Бернс говорячи про війну загалом і становище на фронті, сказав, що президент Росії Володимир Путін усвідомлює, що найближчим часом не зможе здобути перемогу у війні на території України, проте й дозволити РФ зазнати поразки теж не може.

Раніше у розвідці Великої Британії зазначили, що українська борона Бахмута виснажує як ЗСУ, так і російських окупантів.

Окрім цього, стало відомо, що російські військові продовжують реагувати на важкі втрати бронетехніки, використовуючи 60-річні радянські танки Т-62.

Нещодавно у Національній розвідці США заявили, що Росія, “ймовірно, не хоче прямого військового конфлікту з силами США та НАТО, але має потенціал для того, щоб це сталося”.

Водночас потік зброї до України від її західних партнерів та союзників перетворився “з цівки на повінь”. З усієї військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% — понад 8 мільярдів доларів — надійшло протягом трьох місяців. Один європейський посадовець із питань оборони зазначив, що надходження зброї, погоджене в Німеччині лише в січні, становить дві третини від загальної кількості, спорядженої Україні за весь 2022 рік.