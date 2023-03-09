Про це повідомляє CNN.

Він зауважив, що насправді переконаний, що ніхто не спостерігав за досвідом глави РФ Володимира Путіна у війні проти України більш уважно, ніж Сі Цзіньпін.

Я думаю, що він певною мірою протверезів, принаймні це наш аналіз того, наскільки Захід зміг зберегти солідарність і поглинути деякі короткі “термінові економічні витрати в інтересах накладення ще більших довгострокових економічних витрат на Росію”, – сказав Бернс на слуханнях Комітету з розвідки Палати представників щодо глобальних загроз.

Бернс додав, що це те, що президент КНР Сі повинен зважити, коли він виходить із нульової політики COVID-19, “намагаючись відновити економічне зростання Китаю, намагаючись залучити, решту світової економіки”.

Прихильники продовження підтримки України США в Конгресі повторили слова Бернса про Китай, заявивши своїм скептично налаштованим колегам, що протистояння Китаю є однією з ключових причин допомагати Україні захищатися від Росії.

Директор ЦРУ США Вільям Бернс говорячи про війну загалом і становище на фронті, сказав, що президент Росії Володимир Путін усвідомлює, що найближчим часом не зможе здобути перемогу у війні на території України, проте й дозволити РФ зазнати поразки теж не може.

Раніше у розвідці Великої Британії зазначили, що українська борона Бахмута виснажує як ЗСУ, так і російських окупантів.

Окрім цього, стало відомо, що російські військові продовжують реагувати на важкі втрати бронетехніки, використовуючи 60-річні радянські танки Т-62.

Нещодавно у Національній розвідці США заявили, що Росія, “ймовірно, не хоче прямого військового конфлікту з силами США та НАТО, але має потенціал для того, щоб це сталося”.

Водночас потік зброї до України від її західних партнерів та союзників перетворився “з цівки на повінь”. З усієї військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% — понад 8 мільярдів доларів — надійшло протягом трьох місяців. Один європейський посадовець із питань оборони зазначив, що надходження зброї, погоджене в Німеччині лише в січні, становить дві третини від загальної кількості, спорядженої Україні за весь 2022 рік.