За інформацією ЗМІ, 15 листопада - коли Росія завдала наймасованішого ракетного удару по території України від початку повномасштабного вторгнення - у Києві з візитом перебував Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на дані американського посадовця, який спілкувався на умовах анонімності.

Директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 15 листопада, підтвердивши підтримку США країни в той же день, коли росіяни завдали наймасованішого ракетного удару по українських містах.

Візит Бернса відбувся в момент українського тріумфу, через декілька днів після звільнення міста Херсон і заяви Зеленського про переломний момент у російсько-українській війні.

Водночас це також був момент надзвичайної напруги та невизначеності, оскільки ракета російського виробництва, яка впала у Польщі, поставила питання про те, як НАТО може зреагувати на можливий напад на країну-члена Альянсу.

Бернс, якого президент Байден часто відправляв для розмов з лідерами Росії та України, також зустрівся зі своїми колегами з української розвідки та обговорив попередження США, яке він зробив цього тижня голові Служби зовнішньої розвідки Росії “не використовувати ядерну зброю” у своїй війні проти України. Бернс зустрівся з російським чиновником, директором СВР Сергієм Наришкіним, в Анкарі, столиці Туреччини.

У Києві Бернс “підкріпив зобов’язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією”, – сказав чиновник. Під час ракетних ударів директор ЦРУ перебував у безпеці всередині посольства США, зазначив посадовець.

Не було жодних ознак того, що російські атаки мали збігтися з візитом Бернса. Російські ЗМІ розкрили його візит до Анкари, що стало звичайною практикою оприлюднення зустрічей російських чиновників з директором ЦРУ, який зазвичай тримає свій графік поїздок в таємниці.